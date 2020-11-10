الجزائر... القبض على متهمين بـ"حرائق الغابات"

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية فقد أوقفت قوات الأمن المشتركة بولاية تيبازة، مشتبها بهم، وسيتم التحقيق معهم حول اتهامهم بإضرام النار في غابة قوراية بالولاية.

© Sputnik / Basil Shartouh / حرائق هائلة تجدد اشتعالها في غابات سوريا مقتربة من المناطق الآهلة

وقالت هيئة الحماية المدنية بالجزائر إن شخصين راحا ضحية الحرائق المنتشرة في غابات قوراية بتيبازة فيما تم إجلاء عائلات وإنقاذ عشرة أشخاص أصيبوا باختناق.

وفي بيان لها على صفحتها في "فيسبوك" قالت إن وحدات الحماية المدنية تعمل على إخماد بقايا حريق على مستوى ولاية تيبازة، وبدعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.

وقالت مصادر بالحماية المدنية بتيبازة، إن عملية إطفاء الحرائق على مستوى غابات الولاية صعبة جدا بسبب الرياح القوية والتضاريس الجبلية للمنطقة.

وأكدت المصادر أن أفراد الحماية المدنية انتقلوا على جناح السرعة لدعم كل المتضررين بسبب اندلاع الحرائق في عدة غابات، مشيرين إلى وجود تغطية أمنية مشددة للمجمعات السكنية المحادية للغابات من أجل مكافحتها ومنع وصول النيران إليها.

وكان الوزير الأول بالجزائر عبد العزيز لجراد قد كلف والي تيبازة بتقديم تعويضات مالية للمتضررين من حرائق الغابات الأخيرة في البلاد.

وبحسب "بوابة إفريقيا الإخبارية"، فقد قدمت والي تيبازة، لبيبة ويناز، إعانات مالية لصالح عائلات ضحايا حرائق الغابات في مدينة قوراية (تيبازة) غرب الجزائر العاصمة، والتي أودت بحياة شخصين، وخلفت خسائر في الثروة الغابية والحيوانية.

يذكر أن بعض الولايات الجزائرية قد شهدت اندلاع حرائق منذ مساء الجمعة الماضية، وساعدت الرياح على انتشار وتوسع رقعة الحريق، وتركزت الحرائق في ولايات تيبازة، الشلف، البليدة، وهران، تلمسان، المدية والبويرة.