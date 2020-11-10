غانتس يدعو الفلسطينيين إلى التفاوض دون شروط مسبقة

جاء ذلك خلال جلسة للكنيست (البرلمان)، للتصديق على اتفاق السلام مع البحرين، الذي وقعته المنامة وتل أبيب في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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وقال غانتس: "القيادة الفلسطينية لم تفهم أن الوقت قد حان للتخلي عن الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معا من أجل إيجاد حل".

وتابع : "أتوجه (للرئيس الفلسطيني) أبو مازن والقيادة الفلسطينية إن لم يكن من أجلكم فمن أجل أولادكم، الذين هم جيل المستقبل، حان وقت السلام".

وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/نيسان 2014 في ظل رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.

ويأمل الفلسطينيون في أن يقود فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حلحلة الصراع مع الجانب الإسرائيلي، انطلاقا من مبدأ حل الدولتين.

ويتهم الفلسطينيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحيز إلى تل أبيب، عبر اتخاذ سلسلة من القرارات من بينها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، والاعتراف بشرعية الاستيطان.