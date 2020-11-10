ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في بيان صادر عن القصر الملكي أن العاهل المغربي ترأس جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا.
وقال بيان القصر الملكي "هذه العملية الوطنية واسعة النطاق وغير المسبوقة، تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره".
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وأضاف البيان "هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية (التعليم)، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها".
هذا وسجلت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين 3170 إصابة مقابل 4596 إصابة يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 259 ألفا و951 حالة منذ ظهور أول حالة في البلاد.
كما بلغت الوفيات 84 حالة وفاة مقابل 75 يوم الأحد ليصل مجموع الوفيات جراء هذا الوباء 4356 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب... توصيات ملكية بإجراء حملة تطعيم واسعة للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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