شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أعمال تهيئة “الروضة الشريفة” للمصلين قبل دخول كل فوج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، مقطع فيديو يوضح جانبا مما تقوم به لتهيئة الروضة الشريفة للمصلين قبل دخول كل فوج. وأظهر المقطع أعمال التنظيف والتعقيم لكل أرجاء الروضة الشريفة، بجانب توزيع عبوات المياه التي قد يحتاجها المصلون. يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي استقبلت يوم أمس (الإثنين)، أول فوج من معتمري الخارج، كما عمدت إلى تسهيل دخولهم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

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