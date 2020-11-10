شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات “كورونا” قبل الذهاب للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : وجه المجلس الصحي السعودي نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا قبل الذهاب لأداء العمرة . وقال المجلس عبر حسابه في تويتر ، أنه لابد أخذ موافقة الطبيب المعالج قبل إصدار تصريح العمرة ، والالتزام بالخطة العلاجية . وشدد المجلس على ضرورة أخذ كمية كافية من الأدوية ، واتباع الإجراءات الوقائية.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات “كورونا” قبل الذهاب للعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.