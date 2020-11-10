محلل سياسي سوري: العقوبات الأمريكية تؤثر على الاقتصاد وخاصة مع دخول الشتاء

وتابع المحلل السياسي أن العقوبات أثرت أيضا على حياة المواطنين السوريين خاصة بعد قانون قيصر، كم أدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية التي انخفضت قيمتها، وأدى أيضا إلى فقدان بعض المواد التي يحتاجها المواطنون.

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وأكد يوسف أنه "إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات، فسوف يعقد ذلك من الوضع خصوصا أن سوريا مقبلة على فصل الشتاء".

وأضاف يوسف أن واشنطن تحاول أن تضغط أكثر على الجانب السوري وتحاول أن تنتزع تنازلات سواء من سوريا أو روسيا بشأن الملف السوري.

وأوضح: "نحن مقبلون على عقد مؤتمر لإعادة اللاجئين وبدعم روسي؛ لذا تحاول الولايات المتحدة أن تعرقل هذا المؤتمر ولا تتعاون حتى في هذا الموضوع، لأنه كما قال الرئيس الأسد والرئيس بوتين فإن عودة اللاجئين تحتاج إلى بنية تحتية ورفع الحصار أولا ثم مساعدة هذه الدول التي لديها لاجئون حتى تكون مستعدة لإعادة اللاجئين إلى سوريا".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين وكيانات وأفراد تتهمهم بتقديم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد، وتستهدف العقوبات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، ضمن جولة جديدة من العقوبات في إطار مساعي واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة فضلا عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.