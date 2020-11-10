إصابة وزير الصحة السوداني و2 من مديري الإدارات في الوزارة بـ "كورونا"

وأعلنت الوزارة عبر بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة الفحص المعملي لفيروس كورونا لوزير الصحة، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، جاءت إيجابية.

وأكد البيان أنه وفور شعورهم بالأعراض تم إجراء الفحص المعملي، وجاءت النتيجة إيجابية لكل منهم، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج، وهم بحالة صحية جيدة، وأن وزير الصحة يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

جدير بالذكر أنه وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بيانا رسميا، أعلن فيه حقيقة إصابة رئيس المجلس الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وأشار البيان المنشور عبر وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى أن البرهان أجرى فحص للكشف عن احتمالية إصابته بعدوى كورونا، حيث جاءت النتيجة سلبية.

وكان التحليل للبرهان قد جاء وفقا للبيان وقتها بعدما ثبتت مخالطته لعدد من الشخصيات، تبينت إصابتهم لاحقا بعدوى "كوفيد 19".