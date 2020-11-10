وقال ابن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث، وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة، وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة".
وأضاف: "كما اطلعت اليوم على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول 119 كم وبتكلفة 4.6 مليار درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو 2020 وجبل علي والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي.. واعتمدت أيضا استراتيجية التنقل ذاتية القيادة في الإمارة 2030".
هذا ووعد نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، بالإعلان قريبا عن مهمات جديدة للإمارات في الفضاء الخارجي، فضلا عن برامج لتطوير أقمار صناعية، وإنشاء مركز محاكاة للفضاء للتدريب على المهمات الفضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات... افتتاح المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.