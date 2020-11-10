الإمارات... افتتاح المركز الذكي لإدارة الحركة المرورية بدبي... صور

وقال ابن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سندير حركتنا المرورية باستخدام الألياف البصرية وأجهزة تخصصية لرصد الحوادث، وشبكة كاميرات ذكية مربوطة بقواعد البيانات الضخمة، وأجهزة استشعار وأجهزة لرصد زمن الرحلات بين مناطق الإمارة".

وأضاف: "كما اطلعت اليوم على مشاريع طرق وجسور جديدة بطول 119 كم وبتكلفة 4.6 مليار درهم ستخدم مطار آل مكتوم الجديد وإكسبو 2020 وجبل علي والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي.. واعتمدت أيضا استراتيجية التنقل ذاتية القيادة في الإمارة 2030".

هذا ووعد نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، بالإعلان قريبا عن مهمات جديدة للإمارات في الفضاء الخارجي، فضلا عن برامج لتطوير أقمار صناعية، وإنشاء مركز محاكاة للفضاء للتدريب على المهمات الفضائية.