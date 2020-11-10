شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرة في متصفح «فايرفوكس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن إحدى تحديثات متصفح موزيلا فايرفوكس الأمنية.

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وأوضح المركز في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر ، أن التهديد الذي تمثله الثغرة المكتشفة أنها تمكن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة، الأمر الذي يشكل خطورة على المستخدمين.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة Firefox 82.0.3, Firefox ESR 78.4.1 ، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا للتحديث اللازم.