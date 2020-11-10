شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسهل طريقة للكتابة عبر الصوت على جهاز الكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح خبير تقني طريقة سهلة لاستخدام أدوات “جوجل درايف” في الكتابة بدلا من لوحة المفاتيح، من خلال الكتابة الصوتية.
وأضاف في مقطع فيديو على موقع”تويتر” أن الطريقة تتمثل في الضغط على جوجل درايف ثم الضغط على مستند جوجل ثم يتم فتح ملف أشبه بالورد.
وتابع أنه أعلى هذا الملف توجد أيقونة مكتوب عليها “أدوات” وبالضغط عليها ستظهر الكتابة بالصوت وبالضغط عليها ستتحول إلى اللون الأحمر وبدورها تقوم بتحويل الصوت إلى كتابة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.