القبض على امرأة مطلوبة بتهم إرهابية شمالي العراق

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع العراقية: "ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالاشتراك مع مديرية مكافحة اجرام نينوى القبض على إحدى العناصر المطلوبة للقضاء بتهم الإرهاب في منطقة حي الزهراء - مدينة الموصل، صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب من محكمة تحقيق نينوى".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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