مستشار الرئيس المصري يحذر فئة بعينها من تطعيم الإنفلونزا

وتابع تاج الدين أن كل من لديه حساسية مؤكدة من البيض لا يجب عليه الحصول على تطعيم الإنفلونزا.

واعتبر مستشار الرئيس أن تطعيم الإنفلونزا في مصر آمن، مؤكدا أن الدولة وفرت 5 أضعاف الكمية التي توفرها كل سنة.

وتحدث عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية، بأن هناك فئات لها الأولوية في الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية "لعدم القدرة على منح جميع المواطنين التطعيمات".

وأشار تاج الدين إلى أن التطعيم عامل مهم للحد من تقليل الإصابة والمضاعفات وانتشار فيروس كورونا.

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وشدد مستشار الرئيس على ضرورة ارتداء الكمامة في ظل عدم وجود لقاح فعال لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة المصرية إنه تم ضح ما يقرب من 12 مليون عبوة من عقار "إزيثرومايسين" كأقراص، ونحو مليون و900 ألف من نفس العقار "شراب"، وكذلك نحو 24 مليونا و600 ألف عبوة دواء "باراسيتامول" أقراص، ونحو مليون و900 ألف عقار "باراسيتامول" شراب، ونحو 14 مليونا و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك"، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص.

وذلك بعد أنباء تفيد بنقص أدوية البروتكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن تلك الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، التي تفيد بوجود نقص في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا في مصر، غير صحيحة.