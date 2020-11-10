لقاح كورونا يرفع مؤشرات البورصة المصرية بصورة كبيرة

وأشارت صحيفة "مصراوي" إلى أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت في أول 10 دقائق من افتتاح جلسة الثلاثاء بنسبة 2.51% إلى مستوى 10984 نقطة.

وأرجعت الصحيفة المصرية ذلك إلى أنباء إعلان شركة "فايزر" عن الانتهاء من المرحلة الثالثة لاختبارات لقاح كورونا.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

كما صعد أيضا مؤشر "إي إجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9% ومؤشر "إي إجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.26%.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات، أمس الاثنين، بنسبة 1.48% إلى مستوى 10838 نقطة، مدعومًا بمشتريات أجنبية وعربية.

وكانت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية قد أعلنا، أمس الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الشركتان إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحتا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%..