وزير الخارجية البريطاني ينعى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

وقال راب: "د. صائب عريقات كان نصير الحوار وحقوق الفلسطينيين. يحزنني سماع نبأ وفاته، أقدم التعازي لعائلته وللشعب الفلسطيني"، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر".

​توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".

​وأكدت أسرة عريقات وفاته في اتصال أجراه مراسل "سبوتنيك"، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمشفى هداسا داخل إسرائيل.

وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.