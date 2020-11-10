القوات العراقية تضبط مواد أولية لصناعة المتفجرات... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "بناء على ورود معلومات استخباراتية تمكنت قوة من الفرقة العاشرة قيادة عمليات الأنبار من العثور على كدس عتاد ومتفجرات في قضاء الرمادي صحراء الحريجية يحتوي على مواد أولية لصناعة المتفجرات وهي عبارة عن نترات الالمنيوم السائل عدد (32) قنينة مختلفة الأحجام - مادة C4 يود عدد (15) بودرة سوداء اللون عدد (5) علب مختلفة الأحجام، جهاز لخلط المواد عدد (1) قنبرة هاون عيار120 ملم على شكل عبوات عدد(6) رؤوس تفجير مفككة عدد (65) من مخلفات "داعش" الارهابي".

وأضاف البيان "وخلال واجب بحث في منطقة تل أسود الكيلو صفر تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 20 لتر عدد (196) من مخلفات "داعش" الإرهابي تم فجيرها من قبل المفرزة تحت السيطرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.