وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بفيروس "كورونا"

رام الله - سبوتنيك. وأكدت أسرة عريقات وفاته في اتصال أجراه مراسل "سبوتنيك"، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمشفى هداسا داخل إسرائيل.

ونعت حركة "فتح"، في تغريدة عبر "تويتر"، "ابنها القائد الوطني الكبير صائب عريقات".

وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.

يذكر أن صائب عريقات أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.