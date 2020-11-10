وكالة: أول وفد إسرائيلي يزور السودان لـ "تعزيز التطبيع"

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة، عن مصدر مطلع على الخطط المبدئية للوفد الإسرائيلي.

ورفض المصدر الكشف عن هويته، أو عن مزيد من التفاصيل.

© REUTERS / AMIR COHEN

فيما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمسؤولون السودانيون التعليق على ما صرح به المصدر.

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وغداة الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم برعاية الرئيس الامريكي دونالد ترامب، صرح نتنياهو بأن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى السودان في الأيام المقبلة بعد اتفاق البلدين على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد عربي يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.