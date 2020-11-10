وفاة صائب عريقات

أعلنت وسائل إعلام وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن عمر 65 عاما بعد إصابته بكوفيد-19. الجدير بالذكر أنه تم نقل عريقات إلى مركز هداسا الطبي في القدس في الثامن من أكتوبر من منزله في الضفة الغربية بعد تدهو حالته بعد إصابته بفيروس كورونا .

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