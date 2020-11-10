“المرور” يوضح أهمية التقيد بالمسارات المحددة على الطرق

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أهمية التقيّد بالمسارات المحددة على الطرق، مبينة أنه يعد من أساسيات القيادة الآمنة.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق يساهم في الوقاية من الحوادث المرورية، والمحافظة على وقتك ووقت الآخرين، كما يساعد في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.
يذكر أن عملية الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من الرياض والدمام وجدة ستبدأ غداً الأربعاء، حيث سيتم فيها استخدام أجهزة تقنية ذكية من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.
يشار إلى أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية نصت على أن قيمة مخالفات عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق تتراوح ما بين 300 و500 ريال.
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