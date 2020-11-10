شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الأكل من «النذر»؟.. الشيخ «السند» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند، حكم الأكل من النذر. وقال في لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه إذا نذر الإنسان طعاماً أو ذبيحة يذبحها فإن الأصل فيها أن توزع على الفقراء والمساكين، ولا يطعمها أهله أو أولاده، لأنها للفقراء والمساكين. Advertisements

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