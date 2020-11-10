شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منعه من التواصل مع أسرته.. قنصلية المملكة بأمريكا تُبلغ “حميدان التركي” بخبر وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالتركي حميدان التركي نجل حميدان التركي المسجون بالولايات المتحدة، أن والده تلقى خبر وفاة والدته عن طريق قنصلية المملكة بعد مضي أسبوعين من وفاتها. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب وراء عدم علم والده بوفاة والدته نظراً لمنع التواصل معه.

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