مشروع نيوم يطرح وظائف إدارية وهندسية شاغرة

طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم وظائف هندسية وإدارية شاغرة، وذلك للعمل بمقر مشروعها في تبوك، بمسميات مدير المباني المستدامة، ومدير المباني المستدامة، ومدير إدارة التطوير تصميم الأصول، وأخصائي أول التكامل وتخطيط المشاريع.

وأضافت أن التقديم متاح للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات منها الهندسة المعمارية، اقتصاديات البناء، إدارة الأعمال، الإدارة.

وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: أضغط هنـــــــــــــا.