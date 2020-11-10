علقت وزارة المالية على مقطع فيديو متداول، يزعم تقديم الوزارة إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفالًا. وأكدت الوزارة أنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المنشور، منوهة بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية. جاء ذلك رداً على استفسار عدد من المغردين حول حقيقة المقطع المتداول بشأن صرف الوزارة إعانة سنوية للأرامل التي تعول أطفالا.

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كانت هذه تفاصيل خبر المالية تنفي علاقتها بمقطع متداول يزعم تقديم إعانة سنوية للأرامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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