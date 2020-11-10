شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، على بعض مناطق المملكة.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، وذلك على أجزاء من حائل والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية والقصيم وشمال مكة المكرمة وشرق الجوف وشمال الشرقية.

وأشار “الحصيني”، إلى أن الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح نشطة وغبار متفاوت.