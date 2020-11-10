صحيفة مصرية تكشف قرار مرتضى منصور بعد خسارته الانتخابات البرلمانية

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وكانت النتائج الأولية غير الرسمية قد أشارت إلى سقوط مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب بميت غمر، فيما قالت صحف مصرية إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب الحالي تعرض لأزمة صحية بعد علمه بخسارته في الانتخابات البرلمانية.
يأتي ذلك، في وقت يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.
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