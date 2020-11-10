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صحيفة مصرية تكشف قرار مرتضى منصور بعد خسارته الانتخابات البرلمانية

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© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، عن مصدر قالت إنه مقرب من المستشار مرتضى منصور، قوله إن "رئيس الزمالك يشعر بحالة من الاستياء والغضب بعد السقوط في انتخابات مجلس النواب خاصة وأنه لم يكن يتوقع هذه الخسارة الأمر الذي جعله يفكر في الاستقالة من رئاسة القلعة البيضاء واعتزال العمل العام".

وكانت النتائج الأولية غير الرسمية قد أشارت إلى سقوط مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب بميت غمر، فيما قالت صحف مصرية إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب الحالي تعرض لأزمة صحية بعد علمه بخسارته في الانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك، في وقت يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.

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