وأعلن البرنامج بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني "الدفعة 36"، للمستفيدين.
وكتب البرنامج على صفحته في موقع تويتر: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله".
يشار إلى أن إجمالي مبلغ الدفعات وصل منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 82.3 مليار ريال سعودي (نحو 22 مليار دولار)، بحسب صحيفة "سبق".
وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... حساب المواطن يزف بشرى سارة للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.