العراق... مقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق الرصاص على قوة أمنية

وقال مصدر لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن المدينة تعرضت إلى إطلاق نار من قبل قناص مجهول.

وتابع المصدر أن القناص استهدف قوة أمنية غربي مدينة هيت.

وأسفر الاستهداف عن مقتل جندي بالجيش وإصابة آخر.

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وذكرت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق، أن هجوما إرهابيا وقع غرب العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد مصدر أمني عراقي، أن "القتلى سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة في الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.