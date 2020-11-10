شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون “المسجد النبوي”: 5 آلاف مصلٍ يومياً بالروضة الشريفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عن أعداد المصلين والزوار للروضة الشريفة يومياً عقب انطلاق المرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة.
وأوضح الدكتور الخضيري في لقاء مع قناة “الإخبارية” أن الروضة الشريفة تستقبل يومياً ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلٍ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الزائرين من الرجال والنساء يدخلون المسجد النبوي الشريف لأداء الصلوات والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة في الروضة الشريفة بعد التسجيل عبر تطبيق “اعتمرنا”.
ولفت إلى أن التسجيل عبر التطبيق يُسهّل على الزوار أداء العبادة بكل راحة وطمأنينة دون إزعاج أو تزاحم.
وأوضح أن استقبال أول دفعة من الزائرين للمسجد النبوي تم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وعبر تطبيق “اعتمرنا” مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وكان المسجد النبوي الشريف قد استقبل أمس (الإثنين)، الدفعة الأولى من الزائرين والمعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة، وذلك ضمن خطة المرحلة الثالثة من عودة مناسك العمرة والزيارة تدريجياً بعد توقف دام لأشهر؛ بسبب جائحة “كورونا” المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون “المسجد النبوي”: 5 آلاف مصلٍ يومياً بالروضة الشريفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.