عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوحة رسمها تشرشل للبيع في مزاد بـ328 ألف دولار

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365

تطرح دار مزادات "سوذبيز"، لوحة لوينستون تشرشل تمثل عبوة المشروب المفضلة لدى رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، في مزاد.



وتظهر اللوحة وهي من نوع الطبيعة الصامتة، عبوتي مشروب إحداهما تبيّن نوع الويسكي المفضل لدى وينستون تشرشل، مع إبريق وكوبين.

وتنطلق المزايدات على اللوحة الثلاثاء، مع تقديرات بأن يصل سعرها إلى 250 ألف جنيه إسترليني (328 ألف دولار).

وقد رسم وينستون تشرشل الذي عُرف عنه الشغف بالرسم، اللوحة في دارة عائلية بتشارتويل في ثلاثينيات القرن العشرين.

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وكان قد أهدى هذا العمل إلى رجل الأعمال الأمريكي وليام أفيريل هاريمان الذي كان مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفيلت بأوروبا في أربعينيات القرن الماضي.

وظهر هاريمان خصوصاً في صورة سنة 1942 في موسكو إلى جانب تشرشل والزعيم السوفيتي جوزف ستالين.

ولا يُعرف ما إذا كان تشرشل الذي اعتاد إهداء أصدقائه لوحات، على علم بأن باميلا زوجة ابنه راندولف كانت على علاقة بهاريمان، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الإثنين.

وتزوج العشيقان سنة 1971، وبيعت اللوحة إلى هواة جمع أمريكيين لم يعودوا على قيد الحياة، بعد وفاة باميلا هاريمان سنة 1997.

وكانت بيعت لوحة لوينستون تشرشل في مقابل مبلغ قياسي بلغ 1,8 مليون جنيه إسترليني خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز" سنة 2014.