“الخضيري” تضرب أروع الأمثلة لأداء رسالتها التعليمية للطالبات ومتابعة الدروس

ضربت المعلمة حصة عطالله الخضيري منسوبة الابتدائية السادسة عشر بمحافظة الزلفي، أروع الأمثلة بالتفاني والإخلاص لأداء رسالتها التعليمية للطالبات ومتابعة الدروس والواجبات، من داخل إحدى المستشفيات، والتي ترافق شقيقتها المنومة فيه في العاصمة الرياض.
وفي سياق متصل، ذللت منصة مدرستي المعوقات وقربت المسافات، لتتمكن وزارة التعليم، بكفاءة وفعالية، وفق أكفأ درجات الجودة التعليمية التقنية، لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة , لتحقيق الجودة في التعليم وفق رؤية المملكة 2030 .
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