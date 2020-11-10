شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنيد» يوضح أفضل المواصفات لشراء «لاب توب» جديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه الخبير والمتخصص في تقنية المعلومات سمير الجنيد مجموعة من النصائح المهمة لشراء حاسب آلي شخصي “لاب توب” جديد.
وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تفكر في شراء جهاز لاب توب جديد فأنصح بأن تختار جهاز ذو قرص صُلْب من نوع SSD لمساحة تخزين جيدة، وكذلك البحث عن ذاكرة عشوائية RAM ذات سَعَة كبيرة.
وأضاف سمير الجنيد أن هذه المواصفات ستتيح لك تشغيل المزيد من التطبيقات دون تباطؤ أو تعثر وهو أمر مفيد لك، ولكن في النهاية الميزانية هي التي قد تتحكم في القدرة على الشراء.
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