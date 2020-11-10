شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» توضح مدى إمكانية تركيب أكثر من عداد للفيلا الواحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن تركيب أكثر من عداد للعميل الواحد، في حال كان لديه منظومة مستقلة في الفيلا لكل وحدة سكنية.

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جاء ذلك في رد من الشركة على سؤال مستفيد عبر حساب العناية بالعملاء ورد فيه “أنا تصريح البناء عندي أن الفيلا ٣ وحدات سكنية هل أستطيع تركيب ٣ عدادات مياه؟

وردت شركة المياه بقولها “عميلنا العزيز، إذا توفر لديك منظومة مياه مستقلة لكل وحدة سكنية مفصولة، يمكنك التقديم للحصول على عدادات جديدة عن طريق الفرع الإلكتروني http://e.nwc.com.sa .

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه سيتم مراجعة الاشتراطات الفنية وتطبيقها على عقارك قبل اعتماد طلبك بشكل نهائي من قبل الموظف المختص”.