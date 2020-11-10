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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات هاتف Oppo Reno5 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات هاتف Oppo Reno5
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الخليج 365
كشف موقع ”TENAA“، اليوم، عن أبرز مواصفات هاتف “ Oppo Reno5″ من إنتاج شركة أوبو الصينية.
وكانت شركة أوبو اعتمدت اثنين من الهواتف الذكية بنموذج رقم PEGM00 وPEGT00، وكشف موقع “ TENAA ”، اليوم، عن المواصفات الكاملة لهاتف “ Oppo Reno5″.
ويأتي الهاتف بشاشة مسطحة، لذا من المتوقع أن يكون هذا الهاتف هو الإصدار الرئيس من السلسلة.
كما يأتي هاتف Oppo Reno5 5G بشاشة OLED بحجم 6.43 بوصة، وكاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيس بدقة 64 ميغا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغا بيكسل، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغا بيكسل.
ويدعم الهاتف أيضاً بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة. ومن المتوقع أن يدعم هذا الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Reno5 5G ينطلق بنظام تشغيل Android 11، ليكون أول إصدارات أوبو بنظام تشغيل Android 11، لذا ننتظر المزيد من التفاصيل حول إصدارات أوبو الجديدة وموعد الإعلان الرسمي.
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