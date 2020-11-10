عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطلق إصدارا خاصا من هاتف Oppo Reno 4 باسم محمد صلاح صور

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365

أطلقت شركة ”أوبو“ الصينية بالشراكة مع النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر نسخة خاصة من هاتف Oppo Reno 4 باسمه أطلقت عليها Oppo Reno 4 Mo Salah Edition.



ووفق موقع ”جسمارينا“، يتشابه جهاز Reno 4 Mo Salah Edition تماما مع هاتف Reno 4 العادي والمتوفر في السوق العالمية، والذي يمتلك شاشة OLED 6.4 بوصة مع معالج Snapdragon 720G بقدرات الجيل الرابع.

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ويكمن الاختلاف الأساسي بين الجهازين في الجزء الخارجي من الهاتف، الذي تم تصميمه باللون الرمادي الداكن والأحمر مع بعض التغييرات في التصميم، بما في ذلك توقيع اللاعب محمد صلاح.

ويجمع الهاتف بين الألوان الأحمر والرمادي الداكن والأسود التي يُشير البعض إلى أنها تُشير للعلم المصري، سيتم شحن الهاتف أيضا بخلفية لمحمد صلاح.

ويتاح هاتف Reno 4 Mo Salah على موقع Oppo Egypt مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر 6590 جنيها مصريا؛ ما يعادل 420 دولارا.

يُذكر أن هاتف OPPO Reno الأصلي يتميز بتقنيات كاميرا رباعية متطورة، تتضمن كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل مع بطارية بسعة 4015 مللي أمبير في الساعة، في حين يدعم هاتف Reno 4 Pro بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة.