عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على عملات ذهبية تعود للعهد الفاطمي في القدس صور

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365

عثر علماء آثار إسرائيليون على 4 قطع نقدية ذهبية من القرن العاشر في القدس بالقرب من حائط المبكى "البراق" تعود إلى العهد الفاطمي.



واكتشف العلماء القطع التي تم صكها قبل أكثر من 1000 عام، موجودة في إبريق فخار صغير في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية: "تم العثور على العملات المعدنية أثناء أعمال التنقيب بالقرب من حائط المبكى" الذي يعتبره اليهود أقدس مكان للصلاة.

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وأوضح روبرت كول من سلطة الآثار في بيان "إن العملات المعدنية كانت موجودة في إبريق صغير ومحفوظة بشكل ممتاز ويمكن التعرف عليها على الفور حتى بدون تنظيف".

وأضاف كول "إن القطع النقدية تعود إلى ما بين العامين 940 و970 ميلادي".

وأكد كول: "هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يتم فيها اكتشاف مخبأ للذهب من الفترة الفاطمية في البلدة القديمة بالقدس".

وعثرت إسرائيل عام 2015 جنوب مدينة حيفا على ألفي قطعة ذهبية من فئتي دينار وربع دينار تعود إلى فترة الحكم الفاطمي وصكت عام 1036، وبلغ الوزن الإجمالي لتلك القطع ستة كيلوجرامات.