عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية ترحب بنتائج لقاح فايزر لكورونا: أنباء مشجعة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الخليج 365

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما ضد كورونا "فعّال بنسبة 90%"، هو "نبأ مشجع".



وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة: "نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19".

وأضاف أن "العالم يشهد ابتكاراً وتعاوناً علمياً غير مسبوق لإنهاء تفشي الوباء"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

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من جهتها قالت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية في تغريدة أن "هذا النبأ يجب أن يشجع كل الذين يطورون لقاحات (كوفيد-19) على مواصلة التجارب السريرية".

وأكدت: "العالم بحاجة إلى عدة لقاحات آمنة وفعالة ورخيصة لوقف انتشار الفيروس"، مشددة على الدور الأساسي لمنظمة الصحة لناحية تنسيق السياسات والقواعد".

وأنشأت منظمة الصحة بالاشتراك مع تحالف غافي والائتلاف الخاص بالابتكارات للاستعداد لمواجهة الاوبئة، آلية لتسريع تطوير وانتاج معدات تشخيص وعلاجات ولقاحات ضد "كوفيد-19" وضمان الحصول عليها في شكل عادل على المستوى العالمي.

وتهدف الآلية إلى تأمين جرعات كافية من اللقاحات تشمل 20% من سكان الدول على الأقل.