مصري يدهس 4 أشخاص بينهم طفل في أوكرانيا... فيديو

وبحسب المشاهد التي سجلتها كاميرات المراقبة لأحد شوارع مدينة Kharkiv، يظهر طالب مصري بهندسة الطيران، يقود سيارته بسرعة فائقة، ثم فقد السيطرة على عجلة القيادة، فجنحت السيارة منه وتوجهت إلى بعض المارة كانوا يستعدون لعبور الشارع، فدهس أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفل، وتم نقلهم إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.
وبحسب صحيفة الـ"الديلي ميل" البريطانية اعتقل السائق ويدعى علي هندي، وأنه يبدو من صورته أن عمره بالعشرينات.
ولفتت الصحيفة إلى أن السرعة التي كان يقود بها الطالب سيارته والتي من طراز Volkswagen Passat الألمانية، تقتل من تدهسه.
وأشارت إلى أن المرأة التي أصيبت في الحادث دخلت في غيبوبة، مصابة بجروح في رأسها، بينما كسر ساقي طفل اسمه عمره 9 سنوات، في حين لم تتم معرفة إصابات الشخصين الآخرين.
وأكدت الصحيفة على أن الطالب يواجه عقوبة تصل إلى 8 سنوات في السجن بتهمة القيادة الخطرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن السائق، الذي اتضح أنه سبق وأفرجوا عنه بكفالة بتهمة "الشغب" بعد طعن فتاة في صدرها بالقرب من محطة مترو في يونيو الماضي.
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