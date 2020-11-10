بدون إنترنت أو برامج.. طريقة تحويل متصفح كروم لصفحة تدوين (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة تحويل متصفح الكروم إلى صفحة تدوين سريعة. Advertisements وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “إذا كنت تحب التدوين السريع؛ خاصة أثناء تصفحك للإنترنت، فهذه طريقة تستطيع من خلالها تحويل متصفح الكروم إلى “صفحة تدوين سريع” وبدون الحاجة إلى إنترنت أو أي برنامج. وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمدي “فقط ألصق هذا الكود بمكان الرابط هكذا: data:text/html, وسيتحول متصفح كروم لمدونة مباشرة.

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