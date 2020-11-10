شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت لأداء صلاة الوتر؟ … الشيخ الخثلان يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عن أفضل وقت لأداء صلاة الوتر، حيث قال إن الأفضل في وقت الوتر هو آخر الليل، والأفضل في آخر الليل هو السدس الرابع والخامس فقد قال النبي ﷺ : “أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحبُّ الصيامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ، كانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ويَنَامُ سُدُسَهُ وَيصومُ يَومًا وَيُفطِرُ يَومًا”متفقٌ عليه.

وتابع “الخثلان”: الليل ستة أسداس، الثلاثة أسداس الأولى هي نصف الليل وقد كان نبي الله داود ينام في هذا الوقت، والسدس السادس كان أيضًا ينام فيه وكان يصلي في السدس الرابع والخامس.