السيسي يصدر توجيها جديدا

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة أن "الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة".
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ووجه السيسي بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.
وشملت توجيهات السيسي أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات الكهرباء في سيناء وجنوب الوادي، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي.
ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن اجتماع السيسي ورئيس الوزراء تناول آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، خاصةً الربط مع السودان، فضلا عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
© Sputnik / Mohamed Hassan
15 اتفاقية تعاون بين مصر والعراق
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