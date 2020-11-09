شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تكشف حقيقة منح إعانات مالية للأرامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت وزارة المالية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفال. وقالت الوزارة، رداً على سؤال أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي في “تويتر” استفسر بشأن مقطع فيديو متداول يزعم منح الوزارة إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفال. وأوضحت الوزارة أنه ليس لها أي علاقة بالمقطع المتداول والإعلان المنشور، موضحة أنه يتم نشر الإعلانات والإخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية.

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