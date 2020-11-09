شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من شركة الكهرباء للمستهلك قبل دخول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الشركة السعودية للكهرباء نصيحة مهمة للمستهلك قبل دخول فصل الشتاء حيث يكثر استخدام سخانات المياه. Advertisements وقالت الشركة عبر حساب السلامة التابع لها في “تويتر”: “قبل دخول الشتاء.. تأكد من صيانة وتنظيف سخانات المياه قبل الاستخدام”. يذكر أن عدم الاهتمام بنظافة وصيانة سخانات المياه قد يتسبب في حدوث حوادث اشتعال الحرائق لا قدر الله، ولذلك ينصح بصيانتها خاصة مع دخول فصل الشتاء حيث يكثر استخدامها أكثر مع برودة الأجواء.

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