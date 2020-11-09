ذكرت ذلك وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، مشيرة إلى أن المحكمة أمهلت متهما فارا من وجه العدالة، مدة 10 أيام لتسليم نفسه للمحكمة.
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ولفتت الوكالة إلى أن المتهمين في القضية عددهم 17 شخصا يواجهون تهمة جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح.
وشهدت محافظة الزرقاء الأردنية، جريمة بشعة، الشهر الماضي، إذ اعتدت مجموعة من الأشخاص على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعديه وفقء عينيه.
وقال الأمن العام الأردني في تصريح له بشأن الحادثة أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن... إحالة إلى محكمة أمن الدولة وإنذار... تطورات جديدة في قضية "فتى الزرقاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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