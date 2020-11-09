سلاح الجو العراقي بـ"مروحيات روسية" يسدد ضربات قاصمة لـ"داعش"

وأوضح الخفاجي، أن طائرات القوة الجوية النوع سوخوي 25 نفذت ضربات جوية دقيقة في قيادة عمليات الأنبار غربي البلاد، بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ضد أوكار ومعاقل "داعش" الإرهابي.
وأضاف الخفاجي، أن معلومات استخبارية وأمنية توفرت عن هذه المجاميع الإرهابية في قيادة عمليات الأنبار، وتم تنفيذ هذه الضربات التي تعتبر ضربة قاسمة للإرهاب.
© Sputnik . Thaier al-Sudani
وبينت الخلية، أن الأهداف عبارة عن أنفاق في قاطع عمليات الأنبار، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.
وحصل العراق على مروحيات سوخوي الروسية ضمن صفقات تسليح مع روسيا الاتحادية، لتعزيز قدرات سلاح الجو العراقي في القضاء على الإرهاب وتدمير أوكاره وبقاياه في شمال وغربي البلاد.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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