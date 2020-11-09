يعود إلى العصر الفاطمي... العثور على أثر نادر في القدس

واكتشف علماء الآثار الإسرائيليون أربع قطع من العملات الذهبية تم صكها قبل أكثر من 1000 عام، موجودة في إبريق فخار صغير في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بحسب "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

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وهذا اكتشاف نادر من عصر سادت فيه الاضطرابات السياسية في المنطقة.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية:"تم العثور على العملات المعدنية أثناء أعمال التنقيب بالقرب من حائط المبكى" الذي يعتبره اليهود أقدس مكان للصلاة.

وذكر روبرت كول من سلطة الآثار في بيان أن :"العملات المعدنية كانت موجودة في إبريق صغير ومحفوظة بشكل ممتاز ويمكن التعرف عليها على الفور حتى بدون تنظيف".

وأضاف كول "إن القطع النقدية تعود إلى ما بين العامين 940 و970 ميلادي وهي "فترة تغير سياسي جذري" في القدس والمنطقة المحيطة بها.

وخلال تلك الفترة فقدت الخلافة العباسية الحاكمة التي كان مقرها بغداد السيطرة على بلاد الشام ومن ضمنها القدس، وسيطرت عليها الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية التي تأسست في شمال إفريقيا ونافست العباسيين.

وسقطت الدولة الفاطمية في القرن الثاني عشر.

وأكد كول "هذه هي المرة الأولى منذ خمسين عاما التي يتم فيها اكتشاف مخبأ للذهب من الفترة الفاطمية في البلدة القديمة بالقدس".

وكشفت الحفريات الإسرائيلية وجود ذهب من الفترة الفاطمية في الجزء الشرقي من مدينة القدس بعد وقت قصير من احتلاله مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران/ يونيو 1967.

وعثرت إسرائيل عام 2015 جنوب مدينة حيفا على ألفي قطعة ذهبية من فئتي دينار وربع دينار تعود إلى فترة الحكم الفاطمي وصكت في العام 1036، وبلغ الوزن الإجمالي لتلك القطع ستة كيلوغرامات.