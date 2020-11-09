شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في «هيوستن» الأمريكية تحذر من العاصفة «ايتا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين السعوديين من خطورة العاصفة إيتا.
وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تهيب القنصلية بالمواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص العاصفة (ايتا) حفظكم الله من كل مكروه”.
وأضافت قنصلية المملكة في هيوستن إنه يمكن التواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
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