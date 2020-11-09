مصادر ليبية تكشف ما جرى مناقشته في اليوم الأول بملتقى الحوار

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وفيما يتعلق بالأسماء المقترحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة، أكدت المصادر أنها لم تطرح خلال اجتماعات اليوم، وأن هناك عشرات الأسماء التي تتداول دون مناقشتها بشكل رسمي في الاجتماعات".
ومن بين الأسماء التي يجري الحديث حولها ضمن التركيبة السياسية الجديدة المستشار عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بحسب المصادر.
وانطلقت في تونس، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات السياسية الليبية في إطار عملية متعددة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، وتهدف إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.
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ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟
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