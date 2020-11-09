شكرا لقرائتكم خبر عن التزم بالمسار.. تنبيهات مهمة من «المرور» لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقيادة آمنة ولتفادي الحوادث المرورية. وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، التزم بالمسار المحدد واستخدم الإشارات التنبيهية عند الانتقال منه، والتزم بما يلي: • التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسك أو غيرك للخطر • إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية الحركة بوقت كاف • عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له • التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات

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