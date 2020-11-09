شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على المرأة الإقامة للصلاة في بيتها؟ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم إقامة المرأة للصلاة في بيتها.
وقال الشيخ المصلح: “من العلماء من قال إنها مباحة ومنهم من قال إنها مكروهة ومنهم من قال إنها مستحبة”.
وتابع الشيخ خالد المصلح أن الأقرب أن المرأة إذا أقامت للصلاة في بيتها، فلا بأس وإن لم تقم فلا حاجة لأن تقيم لصلاتها.
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