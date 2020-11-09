شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من الغد.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية ابتداء من يوم غد، وتستمر الحالة إلى يوم الجمعة على معظم المناطق، بمشيئة الله.
وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار تصل إلى غزيرة بداية من يوم غد وحتى الجمعة على مناطق المملكة حيث تشمل مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشرقية والجوف والقصيم والحدود الشمالية.
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